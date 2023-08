Henrique Avancini anuncia final da carreira como atleta profissional

Henrique Avancini, o maior nome brasileiro do mountain bike, anunciou nesta terça-feira (22) que decidiu se aposentar das competições profissionais no final de 2023. O ciclista de 34 anos, que nasceu em Petrópolis, tem como principais títulos da sua vitoriosa carreira dois campeonatos mundiais de maratona cross-country (2018 e 2023).

Desta forma, Avancini, que garantiu a melhor colocação na história do Brasil no mountain bike em uma edição dos Jogos Olímpicos (a 13ª colocação na prova do mountain bike cross-country em Tóquio), não estará na próxima edição do megaevento esportivo, que será disputado em 2024, em Paris.

OBRIGADO, AVANCINI ????????????



Um dos maiores ciclistas da história, Henrique Avancini anuncia sua aposentadoria aos 34 anos.



????????Mundiais

???????????????????? Copas do Mundo

????????Pan-americanos

???? Sul-Americano



Uma verdadeira lenda do Ciclismo MTB! ???? pic.twitter.com/TKqFukA1bl — Time Brasil (@timebrasil) August 22, 2023

“Três semanas antes do Mundial tive certeza de que voltaria de lá campeão e comecei a refletir sobre o que viria depois. Então tomei a decisão, sem falar para ninguém, que, se ganhasse, seria o suficiente. Porque se buscasse algo além disso, seria pelo meu ego. Então, se fosse campeão, seria o fim. Ainda é o que mais amo fazer na minha vida. É uma decisão difícil, não fico nem feliz nem triste, mas tenho um senso de realização muito grande. Era o que precisava para ter paz na mente. Foi uma baita jornada”, declarou o ciclista em entrevista coletiva.

Apesar do anúncio feito nesta terça-feira, Henrique Avancini ainda disputará algumas competições até o final do ano como forma de se despedir do esporte de alto rendimento.