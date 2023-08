Plataforma de palpites renova patrocínio com o Campeonato Paulista para 2024

O Campeonato Paulista, mais conhecido entre os fãs como Paulistão, é um dos principais torneios estaduais de futebol nacional, abrigando alguns dos grandes clubes brasileiros, como Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. E sabendo de toda notoriedade que a competição possui, a plataforma de palpites, Esportes da Sorte, não perdeu tempo e já renovou seu acordo com a Federação Paulista, a organizadora do torneio, e será a patrocinadora do Paulistão em 2024.



Com o acordo renovado, a operadora garantiu algumas vantagens, como a possibilidade de realizar ações nas arenas onde as partidas serão disputadas, exposição nas transmissões, e alguns direitos a propriedades exclusivas do torneio. Este último é um dos mais interessantes, já que a empresa poderá expor sua marca nas transmissões de qualquer uma das empresas que adquiriram os direitos de transmissão do Campeonato Paulista, o que deve aumentar a sua visibilidade.



“Estamos empolgados em continuar nossa jornada com a Esportes da Sorte como nosso patrocinador para o Paulistão 2024. Nossa parceria tem sido marcada por resultados excepcionais e inovação conjunta. A inclusão da super-propriedade de Substituição abrirá novos horizontes na maneira como os patrocinadores podem se envolver com nossa audiência apaixonada”, afirmou o Vice-Presidente Executivo de Marketing da Federação Paulista de Futebol, Bernardo Itri.



Já o Chief Operating Officer da Esportes da Sorte, Ícaro Quintero, destacou a relevância do Campeonato Paulista para o futebol brasileiro, destacando que a competição é o torneio estadual mais importante do Brasil, o que o torna uma vitrine imprescindível para a marca da operadora de palpites. Por conta disso, eles estão bastante satisfeitos em patrocinar o torneio pelo segundo ano consecutivo e esperam que essa parceria perdure por bastante tempo.



Enquanto a próxima edição do Campeonato Paulista só começa em 2024, a Copa do Brasil está bem próxima do seu final, e a decisão do torneio envolvendo os finalistas São Paulo e Flamengo já possui suas datas definidas. De acordo com a CBF, os gigantes do futebol nacional se enfrentarão nos dias 17 e 24 de setembro, todavia por enquanto a entidade não sorteou os mandos de campo.



O São Paulo garantiu sua vaga na final da Copa do Brasil ao superar um dos seus principais rivais, o Corinthians. O Tricolor perdeu o primeiro jogo por 2 x 1, mas jogando no Morumbi e com apoio da sua torcida, a equipe comandada por Dorival Jr. bateu o Timão por 2 x 0, sendo os dois tentos anotados ainda na primeira etapa.

"O que essa equipe vem entregando em termos de comprometimento é algo que impressiona todos nós. Nunca tive uma equipe tão vibrante, com tanta pegada, com tanta força, querendo se estabelecer e encontrar um caminho para entregarmos ao torcedor", disse o treinador Dorival Jr. após o jogo.



Com isso, agora o São Paulo tem a chance de conquistar um título inédito na sua história, e Dorival Jr. terá a oportunidade de superar seu antigo time em um torneio que ele venceu no ano passado quando estava à frente do Flamengo.



Do lado Rubro-Negro, o clima nos bastidores não é dos melhores, mas por conta do seu elenco extremamente capacitado, com nomes como Pedro, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, o time tem possui boas chances de vencer mais uma vez a Copa do Brasil.