Fluminense bate Cruzeiro com golaço de falta de Leo Fernández

O uruguaio Leo Fernández garantiu a vitória de 1 a 0 do Fluminense sobre o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (20) no estádio do Maracanã, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A

Com este resultado, o Tricolor das Laranjeiras assumiu a 4ª posição da classificação com 41 pontos. Já a Raposa permanece com 29 pontos, na 11ª posição, após o revés.

A equipe de Fernando Diniz começou melhor o confronto disputado no Maracanã, criando boas oportunidades de marcar, como o chute no travessão do argentino Germán Cano aos 17 minutos do primeiro tempo, mas o Cruzeiro foi muito corajoso e conseguiu manter o placar inalterado até o intervalo.

Com dificuldades de furar a defesa da Raposa, Diniz fez algumas mudanças na segunda etapa. E uma delas foi decisiva, a entrada de Leo Fernández, que, aos 21 minutos, acertou cobrança de falta com muito efeito para superar o goleiro Rafael Cabral e garantir a vitória do Fluminense.

Fortaleza vence

Outra equipe a sair vitoriosa nesta quarta-feira foi o Fortaleza, que, com gols de Lucero e José Welison, bateu o São Paulo por 2 a 1 em pleno estádio do Morumbi. Com uma equipe repleta de reservas, o Tricolor paulista viu o colombiano James Rodríguez perder uma cobrança de pênalti no primeiro tempo e marcar o gol de honra do São Paulo na etapa final.

Com os três pontos conquistados fora de casa o Fortaleza chega à 7ª posição com 38 pontos. Já o São Paulo estaciona nos 28 pontos, na 13ª posição.

Flamengo empata com Goiás

Já o Flamengo não passou do 0 a 0 com o Goiás na Serrinha para cair para a 6ª posição com 40 pontos. Já o Esmeraldino é o 15º com 26 pontos.