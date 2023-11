Botafogo tenta retomar ponta do Brasileiro diante do Bragantino

Tentando retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, que perdeu para o Palmeiras (que venceu o Internacional por 3 a 0) na noite do último sábado (11), o Botafogo visita o Bragantino, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (12) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A

transmite o confronto ao vivo.

Vivendo um momento de grande pressão na competição, após chegar à quarta derrota consecutiva, novamente em revés de virada de 4 a 3, mas desta vez para o Grêmio na última quinta-feira (9), a equipe de General Severiano sabe que vencer é fundamental para manter vivo o sonho do título Brasileiro.

Preparação alvinegra finalizada para o jogo com o RB Bragantino. ???? #VamosBOTAFOGO



???? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/Ohey6vQB5j — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 11, 2023

Neste contexto a permanência do técnico Lúcio Flávio começa a ser muito questionada e uma possível mudança passa a ser especulada. Tiago Nunes, que acaba de deixar o Sporting Cristal (Peru), aparece como um forte candidato ao cargo no caso de mudança.

Porém, o adversário do Botafogo neste domingo é outro candidato ao título, o Bragantino. Apesar de ocupar a 4ª posição da classificação com 58 pontos, o Massa Bruta chega ao confronto em um momento de instabilidade, após derrota de 1 a 0 para o São Paulo na última quarta (8).

Preparação encerrada! Amanhã é dia de mais uma decisão! ???????????????



????: Ari Ferreira#RedBullBragantino #ForçaInterior pic.twitter.com/oifoDjuQmf — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) November 11, 2023

Para o técnico Pedro Caixinha sua equipe não deve mudar a forma de atuar mesmo após um revés, o que ele considera algo perfeitamente esperado em um campeonato longo como o Brasileiro: “Faltam seis jogos. Não vamos mudar a forma de ser e estar porque aconteceu uma coisa que às vezes acontece no futebol, que é perder. Penso que, mesmo assim, somos a equipe que menos perdeu. E vamos pensar sempre na próxima partida”.

Transmissão da Rádio Nacional

A

transmite Bragantino e Botafogo com a narração de André Marques, comentários de Mário Silva, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: