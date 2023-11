Eliminatórias: Brasil começa a se apresentar na Granja Comary

A seleção brasileira começou a se apresentar nesta segunda-feira (13) na Granja Comary, em Teresópolis (Rio de Janeiro), para se preparar para os seus próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, os jogos contra a Colômbia e a Argentina.

E a primeira atividade da equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz foi um treino regenerativo realizado na academia e que contou com a participação de Pepê, Endrick, Raphael Veiga, Nino, André, Vinícius Júnior, Rodrygo e Bruno Guimarães. Já o goleiro Lucas Perri foi a campo e fez uma atividade leve sob o comando do preparador de goleiros Marcelo Carpes. A expetativa é de que o restante do grupo se apresente nas próximas horas.

O Brasil enfrenta a Colômbia em Barranquilla, a partir das das 21h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (16), e depois pega a Argentina no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 do dia 21.

O Brasil (com sete pontos) está na terceira posição das Eliminatórias para o Mundial de 2026, com sede conjunta nos Estados Unidos, Canadá e México. A Argentina (com 12 pontos) lidera a classificação, seguida pelo Uruguai (com sete).

Recuperação de Neymar

Também nesta segunda o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, comentou como está a recuperação do atacante Neymar, que sofreu uma ruptura de ligamento do joelho esquerdo em partida pela seleção brasileira contra o Uruguai.

“O Neymar vem se recuperando muito bem. Ontem [domingo] estive com o jogador para uma nova avaliação pós-operatória. Está se recuperando muito bem, ainda na fase inicial. É uma lesão complexa, rompeu ligamento e precisa ficar um tempo sem pisar. Pelas lesões associadas, vai passar por um processo de reabilitação demorado. Mas vem respondendo muito bem, estamos satisfeitos”, declarou Lasmar.