Brasil conhece adversários do Pré-Olímpico de basquete masculino

A seleção masculina de basquete conheceu nesta segunda-feira (27) os seus rivais na busca por uma vaga para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França) em 2024. A definição aconteceu após a Fiba (Federação Internacional de Basquete) sortear os grupos dos quatro Pré-Olimpicos que serão disputados em junho de 2024 na Grécia, na Letônia, na Espanha e em Porto Rico.

O Brasil terá como adversários Letônia, Montenegro, Geórgia, Camarões e Filipinas na competição disputada em Riga (Letônia) entre os dias 2 e 7 de julho.

Caminho traçado ????????



O Brasil vai até Riga, na Letônia, disputar o Pré-Olímpico masculino de basquete, entre 2 a 7 de julho!



Pegamos Camarões e Montenegro na primeira fase e cruzamos nas semifinais com Letônia, Geórgia e Filipinas!



Vamooooo! pic.twitter.com/zOV6pFqAis — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) November 27, 2023

“Torneio muito equilibrado, com seleções importantes, compostas por grandes jogadores. Pelo que fizeram na Copa do Mundo e por ser sede, a Letônia entra com favoritismo, mas tenho certeza de que podemos ser muito competitivos. O primeiro pensamento é fazer uma boa preparação e passar pelo grupo, para assim ter a possibilidade de jogar pela vaga na fase decisiva”, declarou o técnico Gustavo de Conti.

O sorteio da Fiba levou em conta critérios de ranking e geografia. Durante o sorteio, os seis times de cada Pré-Olímpico são divididos em minigrupos com três seleções cada. Eles se enfrentam numa fase inicial e os dois primeiros colocados de cada chave seguem para as semifinais, nas quais serão definidos os finalistas. Todos os duelos são em jogo único.