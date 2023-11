Cruzeiro supera Goiás e ganha fôlego na lua contra o rebaixamento

????Fim de jogo E VENCE O CRUZEIRO!

? Robert fez o nosso gol nos acréscimos!

+ 3 pontos no Brasileirão! VAMOOOOS



???? #GOIxCRU | 0-1 | ???? #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/LXrHyGVr0L — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) November 28, 2023

Na partida que fechou a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro arrancou uma vitória de 1 a 0 sobre o Goiás, na noite desta segunda-feira (27) no estádio da Serrinha, e conseguiu ganhar fôlego na luta para fugir do rebaixamento da competição nacional.

Com o triunfo, a Raposa pulou para a 13ª posição da classificação com 44 pontos. Já para o Esmeraldino o revés foi um duro golpe. Somando apenas 35 pontos, e ocupando a 18ª posição, a equipe do Centro-Oeste ficou em situação muito complicada.

O Cruzeiro controlou as ações desde os primeiros movimentos. Porém, a vitória só foi confirmada nos acréscimos da etapa final, quando Bruno Rodrigues virou a bola da esquerda para a direita, onde o garoto Robert dominou e bateu cruzado para superar o goleiro Tadeu.

As duas equipes voltam a entrar em campo pelo Brasileiro na próxima quinta-feira (30), com o Goiás visitando o Grêmio em Porto Alegre, enquanto o Cruzeiro recebe o Athletico-PR no Mineirão.