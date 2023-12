Estado de São Paulo conquista as Paralimpíadas Escolares 2023

A edição 2023 das Paralimpíadas Escolares chegou ao final nesta sexta-feira (1). E o grande vencedor foi o Estado de São Paulo. O anúncio foi feito durante a cerimônia de encerramento do maior evento esportivo do mundo para jovens com deficiência em idade escolar, realizada no Centro de Treinamento Paralímpico.

Este foi o 11º título do estado desde 2006, ano no qual o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) organizou a primeira edição dos Paralímpicos do Futuro, evento que ocorreu até 2007 e antecedeu as Paralimpíadas Escolares, nome adotado a partir de 2009. Em 2023 a segunda posição ficou com Santa Catarina, enquanto o estado de Minas Gerais terminou no terceiro lugar.

????????????



Com vocês, os campeões das Paralimpíadas Escolares!



São Paulo

Santa Catarina

Minas Gerais



E a delegação do Rio Grande do Sul levou o troféu de confraternização. Parabéns, galera! pic.twitter.com/ODTrhnp7IC — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) December 1, 2023

“O Comitê Paralímpico Brasileiro agradece aos profissionais e integrantes das equipes participantes. Eles estiveram conosco ao longo do ano, aproximando o esporte das crianças e adolescentes. Batemos um recorde de participantes em 2023, e em 2024 queremos superar este número”, declarou o diretor de Desenvolvimento Esportivo do CPB, Ramon Pereira.

Na atual edição, o evento contou com presença de medalhistas internacionais de 2023 como Vinicius Quintino e Luiz Calixto. Além disso, o evento reuniu atletas que estão iniciando suas trajetórias esportivas e outros que estão transitando para o alto rendimento.