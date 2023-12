Uma publicação compartilhada por CBHb (@cbhb1)

Mesmo com o revés, o Brasil teve o destaque do confronto, a armadora Ana Paula, que foi a artilheira da partida com oito gols e que foi escolhida a MVP (jogadora mais valiosa) do jogo.

Agora, no Main Round, os três primeiros colocados do Grupo G (Espanha, Brasil e Ucrânia) medem forças com os três primeiros do Grupo H, que conta com Argentina, Congo, Holanda e República Tcheca.