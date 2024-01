Flamengo enfrenta Orlando City na Florida

O Flamengo está de volta aos Estados Unidos para se preparar para a temporada de 2024, já visando as competições do próximo ano. O clube enfrentará o Orlando City no dia 27 de janeiro, no Exploria Stadium, em Orlando, durante a pré-temporada do clube brasileiro. Este jogo também marcará o retorno da edição de janeiro da FC Series, evento que incorporou a Florida Cup e marcou a expansão da plataforma no país



A edição de julho do evento, sucesso nos últimos três anos e que contou com a participação de grandes equipes europeias como Arsenal, Chelsea, Real Madrid e Juventus, também está confirmada para 2024. O anúncio das equipes participantes será feito ainda no primeiro trimestre de 2024.



A temporada de janeiro marca o retorno do Flamengo aos Estados Unidos depois de cinco anos. Em 2019, o clube também iniciou a sua preparação para a temporada nos Estados Unidos, onde participou e conquistou a Florida Cup, jogando 2 amistosos contra Ajax, da Holanda, e Eintracht Frankfurt, da Alemanha, dando início ao ano mais vitorioso de sua história, que ainda teve as conquistas do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

Apoiador de longa data da Florida Cup, o Universal Orlando Resort dará as boas-vindas às equipes participantes durante a semana de jogos nos incríveis parques temáticos da Universal — Universal Studios Florida, Universal's Islands of Adventure e Universal's Volcano Bay — e seus extraordinários resorts.



"Estamos felizes em voltar com a nossa tradicional janela de pré-temporada em janeiro, focada nos principais clubes sul-americanos. Iremos proporcionar uma pré-temporada de altíssimo nível ao Flamengo enquanto o clube estiver na cidade e, ao mesmo tempo, retornar ao Exploria Stadium para o nosso 11º jogo na casa do Orlando City", disse Ricardo Villar, CEO da FC Series.



"Esta pré-temporada nos Estados Unidos, incluindo jogos com semifinalistas da MLS, é uma ótima oportunidade para trabalhar a marca Flamengo no importantíssimo mercado americano, onde iremos competir no mundial de clubes em 2025. Com a Copa de 2026 e os investimentos que estão sendo feitos pelo país, o futebol mundial tem nos Estados Unidos um novo ponto de enorme atenção. O Flamengo, assim como vários gigantes europeus, está atento a isto e vai, cada vez mais, reforçar sua presença no país, quer seja com o trabalho de redes sociais voltadas para o público americano, quer em eventos presenciais da marca Flamengo, como este da pré-temporada", explicou o vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira.



“O Flamengo é um dos clubes mais importantes do Brasil, com três títulos da Libertadores e um campeonato mundial no currículo. Esta é uma maneira emocionante de começar o novo ano para nossos torcedores e um ótimo teste para nossa equipe, à medida que nos preparamos para um 2024 que também inclui a Concacaf Champions Cup. Estamos empolgados por ter os olhos da Nação voltados para Orlando durante este período e esperamos que este jogo seja o trampolim para um ano muito bem-sucedido para nossa equipe e fãs”, completou o EVP of Soccer Operations and General Manager do Orlando City SC, Luiz Muzzi.







Maior evento anual internacional de futebol no Estado da Flórida, a FC Series é uma plataforma global que combina esportes, música e entretenimento. Em 2023, o evento foi transmitido ao vivo para mais de 100 países. Nas redes sociais, o conteúdo postado pelas páginas oficiais do evento e compartilhado em todo o mundo alcançou mais de 100 milhões de pessoas. Em 2022, o lançamento da FC Series marcou o início da expansão nacional do evento nos Estados Unidos, atraindo mais de 180.000 torcedores durante os jogos em múltiplas cidades nos Estados Unidos, com destaque para o grande jogo final entre Arsenal x Chelsea em Orlando, que atraiu um público recorde em partidas de futebol no estádio, de 63.811 pessoas.

