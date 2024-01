CBF divulga detalhes da Supercopa Feminina

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (10) mais informações da edição 2024 da Supercopa Feminina, competição que abre a temporada do calendário do futebol feminino adulto.

O torneio, que será disputado entre 11 e 18 de fevereiro, contará com a participação de Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Real Brasília, Ferroviária, Internacional e Avaí/Kindermann. Na primeira etapa do certame as equipes serão divididas em quatro grupos com duas equipes cada. Os vencedores dos duelos seguirão para a semifinal, na qual serão definidos os finalistas da competição.

Os duelos da etapa inicial da competição serão definidos em sorteio, que será realizado na sede da CBF a partir das 15h30 (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (12).