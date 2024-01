Copinha: Corinthians goleia CRB para se garantir nas quartas

FIIIIIM DE JOGO NO ABREUZÃO!!!!



— Corinthians (@Corinthians) January 16, 2024

O Corinthians avançou para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol após golear o CRB por 6 a 0, na noite desta terça-feira (16) no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília. Desta forma o Timão, que é o maior campeão da história da competição, continua em busca de seu 11º título.

No primeiro tempo, a equipe do Parque São Jorge marcou cinco vezes com Léo Maná, Hygor, Pedrinho, Ryan e Wallace (contra). No início da etapa final, Kayky fechou a conta.

O adversário do Corinthians na próxima etapa da Copinha será o América-MG, que bateu o Ituano por 2 a 1 no estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. O Coelho construiu a vitória com gols de Sánchez e Ighor Gabriel, enquanto o Galo Rubro-Negro descontou com Zé Carlos.

— América FC (@AmericaFC1912) January 17, 2024

Quem também avançou na competição foi o Athletico-PR, que, em uma partida repleta de emoção, superou o Grêmio por 5 a 3 de virada em Franca. A equipe gaúcha chegou a abrir uma vantagem de dois gols graças a Gustavo Nunes e Cheron, mas o Furacão virou o marcador com tentos de Walace, Chiqueti, Biro e João Cruz. Riquelme chegou a descontar para o Imortal, mas Keven deu números finais ao placar.

O Athletico mede forças nas quartas com o Novorizontino, que derrotou o São Paulo por 3 a 2 na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.