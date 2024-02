Bia Haddad e Luisa Stefani voltam a vencer e vão à semi em Abu Dhabi

Afinadas em quadra , as brasileiras Beatriz Haddad e Luisa Stefani voltaram a vencer e avançaram às semifinais de duplas do WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). Nesta quinta-feira (8), elas superaram com facilidade as norte-americanas Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide, com um duplo 6/2.

No próximo sábado (8), Haddad e Stefani – respetivamente, 19ª e 14ª colocadas no ranking mundial de duplas da WTA - enfrentarão as norte-americanas Sofia Kenin (451ª) e Bethanie Mattek-Sands (59ª) por uma vaga na final.

Semifinals next for the Brazilians ????



No.2 seeds Haddad Maia/Stefani get past Dolehide/Krawczyk 6-2, 6-2 in Abu Dhabi!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/HMm3fjePUO — wta (@WTA) February 8, 2024

"Ótimo jogo, muito melhor que na primeira rodada. Diferencial foi que conseguimos manter a pressão e a margem sempre grande. Bia devolveu muito bem e fomos sólidas nos momentos importantes. Mais um bom jogo e sábado tem mais. Vamos partir para cima ", garantiu Stefani, que busca o bicampeonato de duplas em Abu Dhabi – o primeiro título foi conquistado no ano passado, ao lado da chinesa Shuai Zhang.

Bia tem pedreira pela frente nesta sexta

A paulista de 27 anos terá um desafio e tanto nas quarta de final do torneio de simples, às 10h (horário de Brasília) desta sexta (9). Atual número 13 no ranking de simples da WTA, Bia medirá forças com a tunisiana Ons Jabeur, número seis do mundo. Até agora foram duas vitórias consecutivas: na primeira bateu a chinesa Xiyu Wang (60ª) por 2 a 0 e, nas oitavas, a polonesa Magda Linette (37ª) pelas oitavas de final. Na estreia na segunda (5), a paulistana de 27 anos derrotou a chinesa Xiyu Wang (60ª) por 2 sets a 1.

Convocação para Billie Jean King Cup, em abril

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) anunciou nesta quinta (8) as cinco convocadas para o confronto contra a Alemanha, pelo qualificatóiro do tradional Billie Jean King Cup. Programado para os dias 12 e 13 de abril, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). A equipe conta com as tenistas mais bem colocadas no ranking internacional: Bia Haddad (13ª no ranking de simples da WTA), Laura Pigossi (128ª), Carolina Meligeni (322ª), Luisa Stefani (14ª do ranking de duplas) e Ingrid Martins (50ª/duplas).

TIME BRASIL BRB COM TUDO NA @BJKCup



O capitão Luiz Peniza anunciou a lista com as cinco melhores tenistas do país para enfrentar a Alemanha, nos Qualifiers do torneio. O confronto, organizado pela @nsports, acontece nos dias 12 e 13/04, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo pic.twitter.com/3pSY4W96Bm — CBT (@cbtenis) February 7, 2024

O quinteto, comandado pelo capitão Luiz Peniza, sonha com a classificação inédita do país às finais da competição.