Avaí bate Fluminense na abertura da Supercopa do Brasil feminina

O Avaí/Kindermann derrotou o Fluminense por 3 a 1, na noite desta sexta-feira (9) no estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí (Santa Catarina), na partida de abertura da Supercopa do Brasil de futebol feminino. Com este triunfo a equipe catarinense garantiu a classificação para as semifinais da competição, onde enfrentará o vencedor de Real Brasília e Cruzeiro, que medem forças no próximo sábado (10) no estádio Bezerrão, no Distrito Federal.

A equipe catarinense abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com uma finalização de fora da área da meio-campista Camila López. A lateral Débora Sorriso chegou a igualar o marcador aos 7 minutos da etapa final. Porém, aos 27 minutos do segundo tempo Lourdes González voltou a colocar o Avaí em vantagem. E um minuto depois Ramona Martínez deu números finais ao marcador.

A competição prossegue no próximo sábado com Real Brasília e Cruzeiro e com mais dois confrontos no domingo (11): Internacional contra Corinthians e o Flamengo enfrentando a Ferroviária.