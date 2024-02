Cruzeiro se garante nas semifinais da Supercopa do Brasil feminina

Fim de jogo na Supercopa Feminina e estamos ???????????????????????????????????????????????????? para a semifinal!

? Nosso gol foi marcado, no primeiro tempo, pela Fabi Sandoval.#REAxCRU | 0-1 | #AsCabulosasNaSupercopa pic.twitter.com/MManrBEgF1 — Cruzeiro Feminino ???? (@CruzeiroFem) February 11, 2024

O Cruzeiro avançou para as semifinais da Supercopa do Brasil de futebol feminino após superar o Real Brasília por 1 a 0, na noite deste sábado (10) no estádio Bezerrão, no Distrito Federal. Agora as Cabulosas medirão forças com o Avaí/Kindermann, que bateu o Fluminense por 3 a 1 na noite da última sexta-feira (9), para buscarem a classificação para a decisão da competição que abre a temporada 2024 do futebol feminino no Brasil.

A vitória do Cruzeiro foi alcançada graças a gol da atacante Fabiola Sandoval, que aproveitou sobra de bola dentro da área aos 28 minutos do primeiro tempo para finalizar alto e forte.

A competição prossegue no domingo (11) com mais dois confrontos: Internacional contra Corinthians e o Flamengo enfrentando a Ferroviária.