Corinthians e Ferroviária avançam para semi da Supercopa do Brasil

Os semifinalistas da Supercopa do Brasil de futebol feminino foram definidos neste domingo (11) após Corinthians e Ferroviária garantirem a classificação em suas respectivas partidas de quartas de final. Assim, as Guerreiras Grenás medirão forças com as Brabas do Timão, enquanto o Cruzeiro pegará o Avaí.

O Corinthians garantiu sua vaga ao derrotar o Internacional por 4 a 2 em pleno estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. A vitória das Brabas do Timão foi construída com gols de Jaque Ribeiro, Jheniffer, Millene e Gabi Portilho, enquanto Priscila marcou duas vezes pelas Gurias Coloradas.

FIIIIIIIIM DE JOGO EM PORTO ALEGREEE!



O SPORT CLUB CORINTHIANS ESTÁ CLASSIFICADO PARA A SEMIFINAL DA SUPERCOPA FEMININA 2024!! pic.twitter.com/KUNeQZydd4 — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 11, 2024

Já a Ferroviária teve que superar o Flamengo por 6 a 5 nas disputas de pênaltis para permanecer viva na competição. O jogo disputado no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (Rio de Janeiro) foi para as penalidades máximas após um empate sem gols nos 90 minutos.

???? ???????????? ???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????...????????????????



Foi com emoção, mas as Guerreiras Grenás conseguiram a classificação à semifinal da Supercopa Feminina!



A Ferroviária venceu o Flamengo, nos pênaltis, por 6 a 5, após empatarem sem gols no tempo normal. pic.twitter.com/LJwAZRz15l — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) February 11, 2024

Já o Cruzeiro se garantiu nas semifinais após superar o Real Brasília por 1 a 0 no último sábado (10), enquanto o Avaí avançou ao superar o Fluminense por 3 a 1 na sexta (9). A previsão é de que as semifinais tenham início na próxima quarta-feira (14), mas ainda falta a confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).