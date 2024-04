Sinner é campeão do Miami Open e passa Alcaraz no ranking

Um duelo de gerações tomou conta da final do Miami Open no domingo, 31. Jannik Sinner, de 22 anos, enfrentou Grigor Dimitrov, de 32, na decisão do segundo Masters 1000 do ano.



O jovem italiano venceu o búlgaro por dois sets a zero, parciais 6/3 e 6/1, e foi campeão do Aberto de Miami em uma hora e doze de partida. Este é o 13º título do agora número dois do mundo na carreira. No feminino, Danielle Collins venceu a cazaque Elena Rybakina no sábado e foi a campeã do evento.



Gregor Dimitrov, tenista experiente no circuito profissional, sentiu dificuldades de acompanhar o ritmo do jovem italiano em quadra. Sinner cometeu poucos erros na partida e colocou o adversário para correr durante a decisão do Masters 1000. O atual número dois do mundo deu poucas chances para o búlgaro, que fez uma partida de alto nível, e conquistou o segundo Masters 1000 na carreira. Após o Miami Open, Sinner ultrapassou Alcaraz no ranking. Mesmo sem ter jogado neste torneio, Djokovic ainda segue como número um. Sinner está em segundo, e Alcaraz agora desce para terceiro.



Dimitrov faz parte de uma geração anterior a do atual número dois do mundo. Com 32 anos, o búlgaro participou da era de Federer, Nadal e Djokovic. Agora, veterano no circuito, ele conquistou um grande feito ao chegar na final do Miami Open depois de vencer de Alcaraz nas quartas e Zverev na semifinal. Gregor volta ao top 10 do ranking após sete anos.



Luisa Stefani



Embora tenham caído na estreia do WTA 1000 de Miami, a paulista Luisa Stefani e a parceria holandesa Demi Schuurs subiram no ranking de duplas na segunda-feira, ambas ganhando três colocações. Enquanto Schuurs garantiu a volta ao top 10, atingindo justamente o 10º lugar, Stefani ficou uma posição abaixo e atualmente é a 11ª do mundo.



Medalhista de bronze em Tóquio, Luisa poderia assim disputar os Jogos ao lado da paulista Laura Pigossi, abrindo uma segunda vaga para a dupla da paulista Beatriz Haddad Maia com a carioca Ingrid Martins. Ambas estão bem colocadas, Bia é a atual 22ª do mundo nas duplas, ao passo que Ingrid é a 52ª, uma colocação melhor do que no último ranking.



Fonte: Globo Esporte.