Fernanda Palermo diz esperar confronto físico com o Canadá

Em meio à preparação para a estreia da seleção brasileira no Torneio She Believes, competição amistosa que está sendo disputada nos Estados Unidos, a meio-campista Fernanda Palermo afirmou, em entrevista concedida nesta quinta-feira (4), que espera um confronto físico contra o Canadá no próximo sábado (6).

“Tivemos apenas dois treinos por enquanto. Então ele [o técnico Arthur Elias] ainda não passou o plano de jogo contra o Canadá. Mas sabemos que é uma equipe muito forte fisicamente, que tem uma bola aérea muito forte”, declarou a atleta do Palmeiras.

????? Já anota aí na agenda o próximo compromisso! Data, horário e local confirmados do nosso duelo contra o Canadá pela SheBelieves Cup! Vamos!



???????? x ????????

????? 06/04 - 16h30

????? Estádio Mercedes-Benz | Atlanta, Geórgia - EUA pic.twitter.com/B0PfP1drT8 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 2, 2024

Na entrevista Fernanda também falou do momento de adaptação ao trabalho do novo comandante da seleção brasileira: “Tive a oportunidade de enfrentar algumas grandes seleções em partidas, e acredito que isso foi importante para que compreendesse o nível e as diferenças entre elas. Arthur enfatiza muito isso dentro de seu modelo de jogo, fortalecendo nosso estilo e nossas qualidades. Me sinto ainda mais adaptada por já ter participado de um ciclo anterior, com entrosamento com as meninas e conhecendo o grupo”.

O Brasil estreia na atual edição do Torneio She Believes no próximo sábado, quando mede forças com o Canadá a partir das 16h30 (horário de Brasília) no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta.

Convocação

Na última quarta-feira (3) a meio-campista Júlia Bianchi, do Chicago Red Stars (EUA), foi convocada para substituir Luana Bertolucci, do Orlando Pride (EUA), que, por motivos pessoais, não poderá participar da competição com a seleção brasileira.