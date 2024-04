Gabriel Jesus diz não se lembrar da última vez que jogou sem dor

O atacante do Arsenal Gabriel Jesus sofreu uma série de lesões desde a Copa do Mundo de 2022 e o brasileiro disse que não se lembra da última vez que jogou sem dor.

O jogador de 27 anos foi submetido a uma cirurgia no joelho depois de se lesionar no Catar, antes de sofrer três outros contratempos devido a problemas relacionados ao joelho.

???? "They are Bayern, but we are Arsenal”



????? Gabriel Jesus feels there is no clear favourite in tonight’s UEFA Champions League tie ????