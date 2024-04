Jogos: Brasil carimba 1 vaga no levantamento de peso e 2 no taekwondo

ANOTA AÍ MAIS UMA VAGA! ????????????



O Brasil carimbou mais três vagas olímpicas nesta terça-feira (9) e já totaliza 186 nos Jogos de Paris. A carioca Laura Amaro conquistou a primeira vaga do país no levantamento de peso, durante a Copa do Mundo, em Phuket (Tailândia). Também hoje, os brasileiros Edival Pontes, conhecido pelo apelido de Netinho, e Henrique Marques asseguraram mais duas vagas no Taekwondo – o país já garantira uma com a equipe mista – no Pré-Olímpico das Américas, na República Dominicana.

Bronze no ano passado no Pan-Americano de Santiago (Chile), Laura Amaro garantiu a vaga em Paris na categoria até 81 quilos, ao somar 253 quilos (112 no arranco e 141 no arremesso) durante sua apresentação no Pré-Olímpico. A brasileira terminou na oitava posição, entre as 10 primeiras do ranking olímpico que asseguraram presença em Paris.

“Estou muito feliz! Agora a gente tem a vaga na mão, classificando diretamente no Top 10. Sabia que eu tinha esse resultado para dar. Que bom que eu consegui colocar na plataforma. Estamos na Olimpíada, Brasil”, comemorou a atleta, em depoimento à Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP).

Ao totalizasr 253 quilos na disputa de hoje, a última que somava pontos para o ranking, Laura Amaro superou a dominicana Yudelina Peguero e a norte-americana Martha Rogers, ambas com 252kg. A campeã da categoria foi a equatoriana Angie Dajomes (269 kg). A chinesa chinesa Wang Zhouyu (267kg) e a australiana Eileen Cikamatana (263 kg) ficaram, respectivamente, com as medalhas de prata e bronze.