TV Brasil abre transmissão da Série B com Operário x Avaí

A TV Brasil amplia ainda mais o espaço para o futebol na sua programação e vai transmitir os jogos da Série B do Brasileirão 2024, que começa hoje. A estreia será nesta sexta-feira (19), com a partida entre Operário (PR) e Avaí (SC), direto do estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná, às 21h (horário de Brasília). Neste ano, 20 clubes disputarão o campeonato - que vai até novembro e vale vaga na Série A e na Copa do Brasil.

Dos 380 jogos da competição, a TV Brasil selecionará três por rodada, totalizando 114 partidas transmitidas. Além do jogo de estreia, a emissora também exibe, neste fim de semana, o duelo entre Amazonas e Sport, sábado (20), às 17h. No domingo (21), a partida é entre Ponte Preta e Coritiba, às 18h. Saiba como sintonizar a TV Brasil na sua cidade.

A chegada da Série B faz parte da estratégia da emissora de ampliar a presença do esporte na sua programação. A TV Brasil também exibe atualmente o Brasileirão Feminino e a Liga de Basquete Feminino (LBF). Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública, que reúne 98 emissoras afiliadas da TV Brasil, os torcedores de todo o país poderão assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título. Saiba como sintonizar a TV Brasil na sua cidade.

Sobre a Série B

Em 2024, a Série B terá 380 jogos e será disputada no sistema de pontos corridos, em turno e returno, com 19 jogos de ida e 19 jogos de volta. Disputam a competição os seguintes cubes: Amazonas (AM), América (MG), Avaí (SC), Botafogo (SP), Brusque (SC), Ceará (CE), Chapecoense (SC), Coritiba (PR), CRB (AL), Goiás (GO), Guarani (SP), Ituano (SP), Mirassol (SP), Novorozintino (SP), Operário (PR), Paysandu (PA), Ponte Preta (SP), Santos (SP), Sport (PE) e Vila Nova (GO). Os quatro primeiros conquistam uma vaga na Série A em 2025.