Botafogo supera Vitória para abrir vantagem na Copa do Brasil

O Botafogo derrotou o Vitória por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (2) no estádio Nilton Santos, para ficar em vantagem na disputa por uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora as equipes voltam a medir forças no dia 21 de maio, no Barradão, em Salvador, para decidir quem fica vivo na competição nacional.

Após uma etapa inicial com pouca inspiração de lado a lado, o Alvinegro de General Severiano garantiu a vitória graças a uma bela trama coletiva que terminou com um toque sutil do meio-campista Eduardo para bater o goleiro Lucas Arcanjo aos 19 minutos do segundo tempo.

Agora as duas equipes se concentram no Campeonato Brasileiro, no qual o Vitória recebe o São Paulo no Barradão a partir das 16h (horário de Brasília) de domingo (5), mesmo dia no qual o Botafogo mede forças com o Bahia, mas a partir das 18h30.

Vitória fora de casa

Quem também entrou em campo nesta quinta pela Copa do Brasil foi o São Paulo, que foi até o estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, para derrotar o Águia de Marabá por 3 a 1.

Com este resultado, o São Paulo, que entrou em campo com uma equipe alternativa, pode até mesmo ser derrotado por um gol de diferença na volta que garante a classificação direta para as oitavas de final. O Águia chegou a abrir o placar com Wender, mas a equipe comandada pelo argentino Luis Zubeldía virou graças a um gol de Luiz Gustavo e outros dois de Juan.

Outros resultados:

CRB 1 x 0 Ceará

Goiás 1 x 0 Cuiabá

Palmeiras 2 x 1 Botafogo-SP