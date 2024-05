Brasileiras seguem hegemônicas: levam 10º título sul-americano Sub 20

DECACAMPEÃS DO SUL-AMERICANO SUB-20! ????????????????????????????????????????



A seleção brasileira feminina sub 20 faturou antecipadamente o 10º título sul-americano de futebol em Guayaquil (Equador). na madrugada desta sexta-feira (3). A uma rodada do término do hexagonal final, as brasileiras derrotaram as venezuelanas por 2 a 0 com gol de Milena e Carol. Além de decacampeã, a seleção assegurou presença na Copa do Mundo da categoria, entre agosto e setembro, na Colômbia.

Com o triunfo desta madrugada, a seleção chegou a 12 pontos no hexagonal final e não pode mais ser ultrapassada por Paraguai e Colômbia, ambos na segunda colocação, com sete pontos. A 10ª taça sul-americana coroa o trabalho da técnica Rosana Augusto, ex-jogadora da seleção brasileira, que assumiu o comando da equipe em setembro do ano passado.

"É uma felicidade enorme ter conquistado o título de forma antecipada. Essa sensação de ser campeão é muito gratificante. Acima de tudo, foi um trabalho bem executado, com o Brasil jogando bem. Na minha opinião, fomos talvez a única equipe que tentou propor o jogo em todas as partidas, duelando e competindo bem. Ficamos muito satisfeitos porque o trabalho foi muito bem feito pelas atletas”, elogiou a treinadora.