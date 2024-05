Paris se prepara para ameaça sem precedentes à segurança cibernética

Paris 2024 está se preparando para enfrentar um desafio sem precedentes em termos de segurança cibernética, com os organizadores esperando uma enorme pressão sobre os Jogos Olímpicos.

Crime organizado, ativistas e Estados serão as principais ameaças durante as Olimpíadas, de 26 de julho a 11 de agosto, e as Paraolimpíadas, de 28 de agosto a 8 de setembro.

Paris 2024, que tem trabalhado em conjunto com a agência nacional francesa de segurança da informação (Anssi) e as empresas de segurança cibernética Cisco e Eviden, está procurando limitar o impacto dos ataques cibernéticos.

"Não podemos evitar todos os ataques, não haverá Jogos sem ataques, mas temos que limitar seus impactos sobre os Jogos Olímpicos", disse Vincent Strubel, diretor geral da ANSSI, aos repórteres. "Há 500 locais, instalações de competição e coletivos locais, e nós testamos todos eles."