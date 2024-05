Fluminense derrota Avaí por 1 a 0 no Brasileiro Feminino

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINENSEEEEEEEEEEEEEEEEE! COM GOL DE PÊNALTI DE LURDINHA, O FLUMINENSE VENCE O AVAÍ KINDERMANN POR 1 A 0! PRA CIMA, #GUERREIRASDOFLUZÃO! ???????????????????????? pic.twitter.com/LhesRKZHDG — Fluminense Futebol Feminino (@FluminenseFCFem) May 7, 2024

O Fluminense somou nesta terça-feira (7) a segunda vitória consecutiva na Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Em partida disputada no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, as Guerreiras derrotaram o Avaí Kindermann por 1 a 0.

Com este triunfo, em jogo válido pela 9ª rodada da competição nacional, o Fluminense alcançou a 10ª posição da classificação com 11 pontos. Já o Avaí ocupa a vice-lanterna da tabela com apenas dois pontos.

Em uma partida muito disputada, o único gol saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. A camisa 21 Lurdinha cobrou pênalti com categoria para garantir o triunfo das Guerreiras do Fluzão.

Sobre a competição

Com 16 clubes, a edição de 2024 da Série A 1 reúne a elite do futebol feminino brasileiro e terá seis meses de disputa. A final está programada para o dia 22 de setembro.