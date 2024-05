América-MG x Vila Nova abre a 4ª rodada da Série B nesta quarta-feira

DIA DE #COELHÃO! #15????????



Com tudo em nosso segundo jogo em casa na competição! ????????????



????Campeonato Brasileiro

???? Vila Nova

????@arenaindepa

?? 21h

????Premiere, TV Brasil e Canal GOAT.#AFCxVIL#PraCimaDelesCoelho #AméricaDoBrasil pic.twitter.com/WO2TTYhqdQ — América FC (@AmericaFC1912) May 8, 2024

Invicto na Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG entra em campo contra o Vila Nova na noite desta quarta-feira, em Belo Horizonte, abrindo a quarta rodada do campeonato. Oitavo colocado na tabela (cinco pontos), o Coelho conta com o apoio da torcida no Estádio Independência para voltar a vencer – na rodada passada empatou com o Operário-SP – e se aproximar da zona de classificação (G4). Situação similar à do Tigre, em sétimo lugar (seis), que chega a campo embalado, após triunfo sobre a a Chapecoense. O duelo tem início às 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV Brasil.

Comandado pelo técnico Cauan de Almeida, o América-MG deve ir a campo com a mesma equipe dos últimos dois jogos. Em coletiva antes do último treino na terça (7), o zagueiro Ricardo Silva afirmou que o time está consciente da qualidade da equipe adversária.

“Cada jogo é uma final e queremos ganhar todos. Trabalhamos muito forte todos os dias para isso. O Vila Nova é uma equipe de qualidade, que quase teve o acesso [à Serie A] no ano passado. Vai ser difícil, mas estamos preparados”, garantiu o defensor.

DIA DE VILA! Vamos pra mais uma decisão pelo @brasileiraob ??????????



Hoje, às 21h, América-MG x Vila Nova F.C l Transmissão: Premiere, TV Brasil e Canal Goat.#TIMEDOPOVO pic.twitter.com/76NZh795vB — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) May 8, 2024

O Vila Nova, do técnico Márcio Fernandes, busca a primeira vitória fora de casa na Série B. No único jogo como visitante perdeu para o Sport por 2 a 0 na Ilha do Retiro, pela segunda rodada. Para a partida desta noite, o treinador poupará alguns jogadores, tendo em vista o jogo da volta das semifinais da Copa Verde, no próximo sábado (11), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Entre as ausências estão o atacante Alesson e os laterais João Vitor e Eric.