Wrestling: Giullia Penalber conquista vaga nos Jogos de Paris

O SONHO FOI REALIZADO! ?????



Após tantas conquistas, incluindo o ouro no Pan-Americano de Santiago, a vaga para os Jogos Olímpicos é oficial! ????



Parabéns, Giullia!????



Que felicidade ver você fazendo parte do #TimeBrasil em Paris! ????#Wrestling #Medley pic.twitter.com/VTQCH1c1xZ — Time Brasil (@timebrasil) May 10, 2024

A brasileira Giullia Penalber conquistou nesta sexta-feira (10) a classificação para o torneio de wrestling da próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França). A vaga da carioca de 32 anos de idade, na categoria estilo livre feminino 57 quilos, foi alcançada no pré-olímpico da modalidade, que é disputado em Istambul (Turquia).

Esta será a primeira participação de Giullia em uma edição dos Jogos Olímpicos. Na seletiva para Tóquio 2020, a atleta brasileira ficou a apenas uma vitória da classificação, mas acabou sendo derrotada na semifinal da competição.

Agora, no pré-olímpicos disputado em Istambul, a carioca de 32 anos começou superando a italiana Aurora Belo, depois bateu Sezim Zhumanazarov, do Quirguistão. Por fim, na semifinal, que valia a classificação para Paris, a brasileira venceu Laylokhon Sobirova, do Uzbequistão. Como havia três vagas em disputa no pré-olímpico, as duas finalistas, Giullia e a russa Olga Khoroshavtseva, se garantiram nos Jogos Olímpicos sem a necessidade de um confronto final.