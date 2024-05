Rádio Nacional transmite Flamengo x Corinthians pelo Brasileirão

A

transmite duas partidas do Campeonato Brasileiro da Série A neste fim de semana. A emissora pública acompanha o clássico Flamengo x Corinthians que abre a sexta rodada neste sábado (11), às 16h. A partida Fortaleza x Botafogo é o destaque da programação deste domingo (12) no mesmo horário. A transmissão inicia com o pré-jogo 30 minutos antes de cada confronto.

O rubro-negro carioca recebe o alvinegro paulista no Maracanã, no Rio de Janeiro. A narração é de Rodrigo Campos. O jogo Flamengo x Corinthians tem os comentários de Bruno Mendes e as reportagens de Rodrigo Ricardo, que faz o plantão da informação pela Rádio Nacional neste sábado (11). A transmissão da jornada esportiva começa às 15h30 e a bola gira no gramado a partir das 16h

O Flamengo ocupa o sétimo lugar no Brasileirão com oito pontos. O time da Gávea conquistou duas vitórias, teve dois empates e perdeu uma partida. Já o Corinthians está apenas em décimo quarto na tabela. A equipe do Parque São Jorge tem cinco pontos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Fortaleza x Botafogo

A programação esportiva da

prossegue no domingo (12) com a partida Fortaleza x Botafogo, que se enfrentam no Castelão, na capital cearense. O jogo começa às 16h, mas o time da emissora já entra no ar às 15h30 com as principais informações sobre o confronto que Luciana Zogaib narra. Waldir Luiz comenta e Rodrigo Ricardo traz as notícias. O plantão é de Wagner Gomes.

O anfitrião tem campanha invicta no campeonato. Apesar disso, o Fortaleza está em décimo segundo com seis pontos. O clube nordestino só tem uma vitória e três empates. O visitante está em terceiro na classificação. O Botafogo fez nove pontos. A equipe carioca conseguiu vencer três jogos, mas perdeu em dois.