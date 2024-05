Sport faz 4 a 1 no Brusque e mantém 100% de aproveitamento na Série B

É o líder! ??????????



O Leão rugiu alto. Mais uma vitória, mais uma atuação de gala! O @sportrecife aumenta sua invencibilidade e se mantém 100% no #BrasileirãoBetNacional. ???????????? pic.twitter.com/hkwJeku9wY — Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) May 11, 2024

Na noite deste sábado (11), o Sport estendeu o momento inspirado que vive na Série B do Campeonato Brasileiro e derrotou o Brusque. por 4 a 1. para manter os 100% de aproveitamento na competição. Com a vitória no duelo - transmitido ao vivo pela TV Brasil -, a equipe se isolou na liderança do campeonato, com 12 pontos em quatro jogos, se beneficiando da derrota do Santos para o Amazonas por 1 a 0. Os gols do Leão no confronto realizado na Arena Pernambuco foram anotados por Gustavo Coutinho, Ortíz e Barletta (dois). Keké descontou para a equipe catarinense, que tem apenas três pontos somados.

O primeiro tempo foi um verdadeiro bombardeio da equipe da casa à meta defendida por Matheus Nogueira. O goleiro fez pelo menos três grandes intervenções e viu várias outras oportunidades criadas pelo Sport. A equipe comandada por Mariano Soso chegou ao gol aos 41 minutos. Em cobrança de pênalti, Gustavo Coutinho deslocou o goleiro e marcou pela quarta vez na competição. Na comemoração, o atacante, que é do Rio de Janeiro, exibiu uma bandeira do Rio Grande do Sul, homenageando o estado que sofre com intensas chuvas nas últimas semanas.

No segundo tempo, o Brusque saiu para o jogo, criando dificuldades para os donos da casa. No entanto, duas alterações de Soso foram fundamentais para o Sport. Aos 15 minutos, ele colocou em campo Tití Ortiz e Barletta. No minuto seguinte, Ortíz aproveitou chute errado de Gustavo Coutinho que acabou virando passe e finalizou de primeira para marcar. Pouco depois, o argentino cobrou escanteio pela esquerda e Barletta completou de cabeça.

Gol do nosso ???? e uma homenagem mais do que merecida. O Rio Grande do Sul precisa do nosso apoio e atenção! Ajude os desabrigados pelas enchentes. Faça parte desta corrente de solidariedade! ???????? pic.twitter.com/JFCm6g8Tab — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 11, 2024

O Brusque diminuiu após cabeçada de Keké finalizando escanteio pela direita. No entanto, não chegou a ameaçar o triunfo do Sport, porque após jogada pela direita, Barletta finalizou de primeira para marcar o segundo dele na partida e encerrar qualquer chance de reação.

No fim, Keké ainda foi expulso por entrada violenta em um adversário.

Na próxima rodada, o Leão visita o Ituano, na quarta (15). No mesmo dia, o Brusque recebe o Operário.

Amazonas tira a invencibilidade do Santos

Para se isolar no topo da tabela, o Sport contou com uma ajuda providencial do Amazonas. A equipe manauara acabou com a invencibilidade e, consequentemente, com os 100% de aproveitamento do Santos ao derrotar o adversário por 1 a 0, na Arena da Amazônia. O resultado teve ainda mais peso porque representou a primeira vitória da equipe na história da Série B e, consequentemente também, neste campeonato.

O gol do triunfo do Amazonas foi marcado aos 18 minutos do primeiro tempo, em bela jogada de Ênio, que avançou praticamente desde o meio-campo com a bola e finalizou na entrada da área com força. A bola bateu no travessão e entrou.

Com nove pontos, o Santos fecha a rodada na terceira posição, atrás de Sport e Goiás. O Amazonas, com quatro, é o 14º colocado.

Nos outros jogos deste sábado, o Guarani derrotou o Botafogo-SP por 2 a 0, em Campinas, com gols de João Victor e Luccas Paraizo, enquanto Operário e Ponte Preta empataram por 1 a 1 em Ponta Grossa, com Willian Machado abrindo o placar para os donos da casa e Dodô empatando para a Macaca aos 50 do segundo tempo.