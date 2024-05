América-MG supera Guarani por 2 a 1 pela Série B

FIIIMMMIMMMM DE JOGO NO BRINCO DE OURO! VENCEMOS! PRIMEIRA VITÓRIA FORA DE CASA E G-4 PARA O COELHÃO! ????????



DE VIRADA, AMÉRICA 2 a 1 EM CIMA DO GUARANI! ????????



?? Fabinho

?? Moisés



???? Mourão Panda / América #PraCimaDelesCoelho #AméricaDoBrasil pic.twitter.com/ThJMd2zoXp — América FC (@AmericaFC1912) May 21, 2024

O América-MG mostrou força ao derrotar o Guarani por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (20) em pleno estádio Brinco de Ouro, em Campinas, para entrar no G4 da Série B da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo na partida que teve transmissão da

, o Coelho assumiu a 4ª posição da classificação com 12 pontos conquistados. Já o Bugre permanece na vice-lanterna da classificação com três pontos.

Jogando em casa, o Guarani aproveitou confusão na defesa do América-MG para abrir o placar aos 19 minutos do primeiro tempo com o atacante Luccas Paraizo. Porém, após ficar em desvantagem no marcador, o Coelho conseguiu igualar com Fabinho, que aproveitou cruzamento na área para fazer de cabeça aos 30 minutos.

Após o intervalo o jogo permaneceu muito equilibrado, com o empate persistindo até os instantes finais. Até que aos 31 minutos o juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), assinalou pênalti por causa de toque de mão de Douglas dentro da área. O meio-campista Moisés foi então para a cobrança e marcou o gol da vitória do Coelho.