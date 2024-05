Barcelona derrota Lyon e conquista Liga dos Campeões Feminina

O Barcelona (Espanha) derrotou o Lyon (França) por 2 a 0, neste sábado (25) no estádio San Mamés, em Bilbao (Espanha), para conquistar o título da Liga dos Campeões de futebol feminino. Este é o terceiro título da equipe catalã da competição, após os triunfos nas temporadas 2020/2021 e 2022/2023.

A conquista da equipe espanhola foi alcançada diante de 50.827 torcedores e sobre o time que mais vezes venceu a edição feminina da Liga dos Campeões. O Lyon venceu a competição em oito oportunidades.

A vitória do Barcelona foi construída com gols de duas das melhores jogadoras da atualidade: Aitana Bonmatí, com um chute cruzado aos 17 minutos do segundo tempo, e Alexia Putellas, já nos acréscimos da partida após contra-ataque em velocidade.

Este é o terceiro título da equipe catalã na atual temporada, após vencer o Campeonato Espanhol e a Copa da Rainha da Espanha.