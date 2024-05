Brasil conhece adversários do torneio paralímpico de futebol de cegos

O Brasil conheceu no último sábado (25) os seus adversários na primeira fase do torneio de futebol de cegos da próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que serão disputados em Paris (França). Um sorteio realizado em Schiltigheim (França) colocou a seleção brasileira no Grupo A ao lado da anfitriã França, da China e da Turquia.

A estreia da equipe canarinho será no dia 1º de setembro, oportunidade na qual medirá forças com a Turquia a partir das 13h30 (horário de Brasília). As duas equipes já se enfrentaram em duas oportunidades em edições de Jogos Paralímpicos, com duas vitórias brasileiras.

Seleção Brasileira de futebol de cegos conhece adversários na busca pelo hexacampeonato paralímpico em Paris. ??????????



Saiba mais: https://t.co/hwzlfrn1Qv#LoteriasCaixa pic.twitter.com/I4HC1FraDy — Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) May 25, 2024

Um dia depois, a partir das 15h30, os pentacampeões paralímpicos invictos e únicos medalhistas de ouro desde que a modalidade foi inserida no programa do megaevento esportivo pegarão a França. O retrospecto em Jogos Paralímpicos é de um empate e três vitórias do Brasil, incluindo a final em Londres 2012. A última partida da primeira fase, diante da China, será disputada no dia 3 a partir das 13h30.

“Pegaremos a China, que é um dos times melhores do mundo, a Turquia e a França, que terá a torcida toda a favor. Foi uma chave boa, tentaremos nos classificar, de preferência, na primeira colocação. Será uma competição muito equilibrada. Vamos trabalhar agora sabendo que são nossos adversários”, declarou o técnico da seleção brasileira de futebol de cegos, Fábio Vasconcelos.