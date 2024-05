Série B: Novorizontino supera Botafogo-SP por 1 a 0

O Novorizontino derrotou o Botafogo-SP por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (27) no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto teve transmissão ao vivo da

O TIGRE BUSCOU OS 3?? PONTOS! ????



Na reta final da partida, o @novorizontino faz o gol que devolve a equipe para a trilha das vitórias! pic.twitter.com/U3ikmfdIKZ — Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) May 28, 2024

Com o triunfo, o Tigre do Vale assumiu a 10ª posição da classificação com dez pontos conquistados. Já a Pantera, que ainda não venceu na atual edição da competição, permanece na lanterna da tabela com apenas quatro pontos.

Em uma partida de baixo nível técnico, com poucas oportunidades de lado a lado, o único gol da partida saiu já nos minutos finais da etapa final. Aos 43 minutos Neto Pessoa se livrou de um marcador com um drible e partiu em velocidade desde antes do meio de campo. Com muita liberdade, o atacante chegou na cara do goleiro João Carlos, onde Carlos Manoel tentou cortar e acabou marcando contra.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, e foi gol contra, do Carlos Manuel!



Abre o placar o @novorizontino.



43' | 2º T



Botafogo (SP) 0 x 1 Novorizontino (SP) #SerieBnaTVBrasil pic.twitter.com/eSLOuCiaam — TV Brasil (@TVBrasil) May 28, 2024

O Novorizontino volta a entrar em ação pela Série B no próximo sábado (1), quando mede forças com o Brusque a partir das 17h (horário de Brasília). Dois dias depois o Botafogo-SP mede forças com o Santos.