Brasil atropela Alemanha em abertura da 2ª semana da Ligas das Nações

A seleção brasileira masculina passeou em quadra contra a Alemanha na abertura da segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (LNV), em Fukuoka (Japão). Na madrugada desta terça-feira (4), a equipe comandada pelo técnico Bernardinho aplicou 3 sets a 0 (25/15, 25/16, 25/15) nos adversários, em apenas 1h e 17 minutos de partida. O próximo duelo será contra o Irã, à meia-noite (horário de Brasília) de quarta-feira (5).

Lucarelli foi o maior pontuador da partida, com 16 pontos, seguido do também ponteiro Lukas Bergmann, que atuou pela primeira vez como titular na LNV e anotou 11 pontos, mesmo total de Darlan.

O ponteiro Lukas Bergmann fez sua estreia na #LigadasNações #VNL e marcou 11 pontos na vitória sobre a Alemanha por 3 a 0. Voa, garoto! ???????????? pic.twitter.com/W9Qgp5hY4v — Vôlei Brasil (@volei) June 4, 2024

Outra atuação de destaque foi do levantador Fernando Cachopa. Ele entrou no lugar de Bruninho, poupado por conta de uma lesão na panturrilha. Além de Cachopa, a seleção conta com novo reforço nesta segunda semana da LNV: o levantador Matheus Brasília foi convocado na segunda (3) para substituir Bruninho.

Com o triunfo de hoje (4), o Brasil ocupa a sétima posição na tabela, com nove pontos (vitórias em cinco jogos). Já a Alemanha é a 11ª colocada (3 pontos).

A LNV reúne as 16 seleções mais bem ranqueadas do mundo. Apenas os sete primeiros colocados mais a Polônia (país sede da etapa final) avançarão à fase final da competição. Já classificado para a Olimpíada de Paris, o Brasil busca o bicampeonato - o primeiro foi em 2021. A equipe vencedora e a vice garantem serão cabeças de chave na divisão de grupos nos Jogos de Paris.

Jogos do Brasil - 2ª semana

Quarta-feira (5) - 24h (meia-noite) – Brasil x Irã

Sexta (7) - 3h30 - Brasil x Eslovênia

Sábado (8) - 3h30 – Brasil x Polônia