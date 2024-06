Flamengo lança camp inédito em Orlando em julho

O Flamengo dá mais um passo para a internacionalização de sua marca nos Estados Unidos. Após uma pré-temporada bem-sucedida do time principal, em janeiro deste ano, chegará, em julho, em Orlando, o Flamengo Soccer Camp, programa de treinamento intensivo de futebol para crianças e jovens de 6 a 17 anos (nascidos entre 2006 e 2017), que, pela primeira vez, acontecerá em território internacional. Mais detalhes sobre o Camp e como fazer a inscrição estão à disposição no www.flamengosoccercamp.com.

O Flamengo Soccer Camp, imersão durante o verão norte-americano, período de férias escolares, trará novidades para aproximar ainda mais o participante, com a presença de olheiros do Rubro-Negro e a realização de peneiras durante os treinamentos. Outras ações e benefícios serão anunciados em breve.

O projeto levará aos amantes do soccer a metodologia da Escola Flamengo, criada em 2000, e, atualmente, o maior projeto de escolinhas de base do Brasil, com 280 unidades espalhadas por todo país. Foi de uma dessas escolinhas que saiu o craque Vinicius Jr, que vestiu a camisa do Flamengo e, hoje, defende a Seleção Brasileira e o Real Madrid – além de outras promissoras Crias da Gávea, como o atacante Lázaro.

Além do brasileiro apaixonado por futebol e pelo Flamengo, os jovens norte-americanos e latinos que moram na região terão a chance de poder aprender e vivenciar uma semana de Brazilian Soccer Skills (habilidades do futebol brasileiro).

“O Flamengo é a principal marca esportiva do Brasil, tanto por suas conquistas quanto pela grandiosidade da Nação Rubro-negra, com mais de 48 milhões de torcedores apaixonados. Vemos no trabalho de internacionalização um processo importante para crescer ainda mais a força da nossa marca. Neste cenário, o Flamengo Soccer Camp é mais um passo importante. No começo do ano, fizemos a pré-temporada de nosso time profissional nos EUA e, agora, lançamos a primeira turma do projeto na Flórida. Não temos dúvida de que a metodologia e os valores do Flamengo vão criar raízes importantes, conquistando cada vez mais apaixonados pelo nosso Flamengo também no exterior”, ressaltou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.

“Com o Flamengo Soccer Camp, vamos expandir de forma inédita a Escola Flamengo para fora do Brasil, criando uma oportunidade única de diversão nas férias, aliada às atividades técnicas com o DNA da formação de base do Flamengo. Orlando é quase um estado brasileiro fora do Brasil, então esperamos atrair muitos brasileiros, mas também queremos levar a Escola Flamengo e a cultura do nosso futebol para crianças norte-americanas e de outras nacionalidades. Vamos ter semanas de muito aprendizado e experiências incríveis”, declarou José Martins, presidente da Time Forte, empresa responsável pela gestão de todas as franquias da Escola Flamengo no Brasil e sócio deste projeto.



Flamengo e Estados Unidos

O time principal do Flamengo voltou aos EUA em janeiro deste ano, para a disputa da FC Series, em amistosos diante de Philadelphia Union e Orlando City, em St. Petersburg e Orlando. Em 2019, uma passagem de sucesso ficou marcada durante a pré-temporada, quando conquistou a Florida Cup. Em 2025, o clube já tem presença garantida em solo norte-americano, quando vai participar do novo Mundial de Clubes da FIFA.

Flamengo Soccer Camp

Orlando (Windermere) – 29 de julho a 2 de agosto de 2024

Endereço: ?Family Church - Lake Side Campus

8464 Winter Garden Vineland Rd, Orlando, FL 32836, Estados Unidos

Inscrições e mais informações: www.flamengosoccercamp.com

Instagram: @flamengosoccercamp

Escola Flamengo

A Escola Flamengo foi criada em 2000 e coleciona ações de sucesso, revelando nomes renomados do futebol mundial, como o atacante Vinicius Jr, além de milhares de jovens treinados e educados como verdadeiros campeões com uma filosofia única. O principal propósito é formar e desenvolver mais que jogadores talentosos, mas bons indivíduos que serão inspiração em qualquer lugar do mundo. A metodologia aplicada pelos professores alia o desenvolvimento de habilidades específicas com a preparação física e psicológica de jovens que sonham e lutam para terem uma carreira de sucesso.

A Escola Flamengo também se orgulha de ser a primeira a ter a certificação de franquias pela ABF (Associação Brasileira de Franquias). O projeto conta com unidades em todos os estados do Brasil. São 24 anos de empenho e educação para meninos e meninas de todas as regiões do país.

Anualmente, são realizadas as Copa Fla Local e Copa Fla Regional, além da Copa Fla Nacional, em que jovens têm a oportunidade de participar de uma competição em um dos maiores Templos do futebol mundial, o Maracanã.

