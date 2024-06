São Paulo goleia Santos por 4 a 0 no Brasileiro Feminino

O São Paulo goleou o Santos por 4 a 0, na noite deste sábado (8) no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, para assumir a 3ª posição da classificação da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A

transmitiu a partida ao vivo.

Com os três pontos alcançados diante das Sereias da Vila, o Tricolor alcançou o total de 23 na classificação. Já o Santos permanece dentro da zona do rebaixamento, com apenas sete pontos, na 13ª colocação.

As visitantes abriram o marcador logo aos 12 minutos do primeiro tempo com Aline, que acertou um belo chute por cobertura. O São Paulo ampliou um pouco antes do intervalo, com Rafa Mineira aos 39 minutos.

O terceiro saiu aos nove minutos da etapa final, graças ao faro de gol da zagueira Letícia Alves. E aos 26 minutos Serrana deu números finais ao marcador.

Empate sem gols

Também neste sábado, e também com transmissão da

, Avaí e Ferroviária ficaram no 0 a 0 em Caçador (Santa Catarina). Com o resultado as Guerreiras Grenás permanecem na vice-liderança, agora com 25 pontos, enquanto a equipe catarinense é a vice-lanterna com três pontos.