Franca derrota Flamengo e fica a uma vitória do título do NBB

SESI FRANCA LEVA O JOGO 3 DAS #FINAISNBB ????????????



Em JOGAÇO decidido apenas nos segundos finais, @francabasquete supera @timeflamengo no Pedrocão lotado, abre 2-1 nas #FinaisNBB e vai ao Rio de Janeiro com a possibilidade de levantar a taça no jogo 4! ????



— NBB CAIXA (@NBB) June 8, 2024

O Franca derrotou o Flamengo por 81 a 73, na noite deste sábado (8) no ginásio Pedrocão, em Franca, para fazer 2 a 1 na série final do Novo Basquete Brasil (NBB). Com isto a equipe do interior de São Paulo tem a possibilidade de fechar a melhor de cinco partidas na próxima quinta-feira (13), quando as equipes se enfrentam, a partir das 18h (horário de Brasília), no Maracanãzinho.

Na partida deste sábado o cestinha foi o ala-pivô Gabriel Jaú, que marcou 19 pontos para o Flamengo. Já o Franca teve como destaque Lucas Dias, que somou o total de 18 pontos.

Na primeira partida da série decisiva a equipe de Franca soube lidar com a pressão de um Maracanãzinho lotado, com quase oito mil presentes, para derrotar a equipe da Gávea por 69 a 56 no último sábado (1). Depois, na última quinta (6), o Flamengo derrotou o Franca por 76 a 68 no ginásio Pedrocão.