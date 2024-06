Série B tem domingo de rodada dupla na tela da TV Brasil

Mirando a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí recebe a Chapecoense, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (9) no estádio da Ressacada, em partida válida pela 9ª rodada da competição que terá transmissão ao vivo da

O Leão da Ilha chega em ótimo momento à partida, após completar uma sequência de cinco triunfos consecutivos que o levaram à vice-liderança da classificação com 16 pontos. Já o Verdão ocupa a 13ª posição com dez pontos.

A partida terá narração de Rodrigo Campos e comentários de Brenda Balbi e do convidado Luiz Antônio Zaluar.

Mais um dia de treinamento na nossa casa! ????#VamosChape pic.twitter.com/DAIIbCKhsH — Chapecoense (@ChapecoenseReal) June 7, 2024

Rodada dupla

Na sequência, a emissora pública transmite o encontro entre o América-MG e a Ponte Preta, na Arena Independência, em Belo Horizonte, a partir das 18h30. André Marques será o responsável pela narração e os comentários serão realizados pelos convidados Alexandre Vasconcellos e Lucho Nizzo.

A tarde desta quinta-feira (6) foi de reapresentação para o elenco americano!



Dado o inicio na preparação para enfrentar a Ponte Preta! Domingo é dia de Coelhão no Indepa! ????????????



???? Mourão Panda / América #PraCimaDelesCoelho #AméricaDoBrasil pic.twitter.com/O4H9OUdi6y — América FC (@AmericaFC1912) June 6, 2024

O América-MG é outra equipe que inicia a 9ª rodada da Série B do Brasileiro mirando a liderança da competição. Ocupando a 5ª posição com 15 pontos, o Coelho tem chances reais de ultrapassar o líder Goiás, que tem 17 pontos e enfrenta o Mirassol. Já a Ponte Preta chega ao confronto na 14ª posição com nove pontos.