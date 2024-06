Disputas do Circuito Mundial de Surfe começam em Saquarema

Após uma espera de quatro dias as ondas chegaram à Praia de Itaúna, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e as disputas da 8ª etapa do Circuito Mundial de Surfe tiveram início na manhã desta quarta-feira (26). E os atletas do Brasil começaram bem, com Tatiana Weston-Webb e Luana Silva avançando para as quartas de final na disputa feminina e Gabriel Medina, Italo Ferreira e Yago Dora seguindo direto para as oitavas de final entre os homens.

“Eu acho que esse primeiro round é sempre mais complicado, com três meninas na água, então você tem que focar em si mesma, senão acaba ficando um pouco perdida na bateria”, declarou Tatiana Weston-Webb. “Foi uma bateria bem complicada, não foi fácil, mas deu certo no final e estou muito feliz. A torcida brasileira é a melhor do mundo e fico sempre feliz em competir aqui no Brasil. Eu estou confiante, especialmente depois [das etapas] do Taiti e de El Salvador, onde surfei bem e consegui mostrar o meu surfe”.

Outro atleta brasileiro a expressar a alegria de atuar diante da torcida brasileira, que compareceu em peso nesta quarta à praia de Itaúna, foi Gabriel Medina: “Estou feliz de estar no Brasil, não tem torcida parecida com essa daqui, então para nós é muito gratificante competir aqui”.

Gabriel Medina vence a bateria! Se liga nessa nota 8, ele é sinistro #WSLBrasil pic.twitter.com/6xr4iSbbp7 — WSL Brasil ???????? (@WSLBrasil) June 26, 2024

O tricampeão mundial (que ocupa a 6ª posição do ranking mundial masculino) também comentou a luta para entrar no top-5, o que garante uma vaga no WSL Finals (etapa que definirá os grandes campeões do Circuito Mundial de Surfe): “A briga está boa, está todo mundo embolado, só falta essa etapa e Fiji. Então essa aqui é crucial. Mas só estou pensando nessa etapa daqui [do Brasil]. Quero ir bem, me concentrar bateria a bateria, não quero saber de matemática, só quero ir lá e dar show. Esperamos alguns dias [pela melhor condição do mar], mas finalmente as ondas chegaram e está um pouco difícil lá fora, então tem que aproveitar as oportunidades e estou feliz com a vitória [na bateria inicial]”.

A disputa da etapa de Itaúna do Circuito Mundial de Surfe terá prosseguimento na próxima quinta-feira (27). A primeira chamada será realizada às 7h30 (horário de Brasília).