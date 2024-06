São Paulo derrota Criciúma para assumir 7ª posição do Brasileiro

Aquele sentimento de vitória no MorumBIS!#VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/g1V4Ux6cYz — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 28, 2024

O São Paulo derrotou o Criciúma por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (27) no estádio do Morumbis, para assumir a 7ª posição do Campeonato Brasileiro com 18 pontos. Com este resultado a equipe paulista encerra uma sequência de quatro jogos sem triunfos (duas derrotas e dois empates) na competição nacional.

Jogando em casa, a equipe comandada pelo técnico argentino Luis Zubeldía abriu o placar com menos de um minuto de bola rolando, com Alisson acertando um foguete de fora da área. Ainda na etapa inicial, aos 21, Luciano aproveitou cobrança ensaiada de falta de Lucas Moura para ampliar a vantagem do São Paulo.

Nos momentos finais do segundo tempo o Criciúma conseguiu descontar com Arthur Caíke. Mas o tempo era curto para uma reação maior do Tigre, que permanece com 12 pontos, na 13ª colocação.

Derrota do Fluminense

Quem não conseguiu encerrar uma incômoda sequência sem vitórias é o Fluminense, que, após cair para o Vitória por 1 a 0 em pleno estádio do Maracanã, chega à quinta derrota consecutiva. Com este resultado a equipe das Laranjeiras permanece na lanterna da classificação com apenas seis pontos. Já o Rubro-Negro da Bahia chegou aos 12 pontos, na 15ª posição.

VITÓRIAAAAA DO VITÓRIAAAAAA!!!!! ??????

COM GOL DE JANDERSON, O LEÃO VENCEU O FLUMINENSE PELO PLACAR DE 1x0. VAMOOOOOO LEÃO!!!! ????



????: Victor Ferreira/ECVitória#PegaLeão #PorNossaHistória #Brasileirão2024 pic.twitter.com/BGXzRzcj0Q — EC Vitória (@ECVitoria) June 27, 2024

A partida marcou a estreia de Marcão no comando do Fluminense após a demissão do técnico Fernando Diniz.