De virada, Brasil bate Montenegro no Pré-Olímpico de basquete

Começamos com vitória! Deu Brasil contra Montenegro na estreia do Pré-Olímpico em Riga: 81 a 72.



Estatísticas



Caboclo - 25pts, 9reb, 3 tocos e 2 roubos

Huertas - 17pts e 6reb

Meindl - 11pts, 4pts e 3ast

Gui Santos - 7pts e 8reb

Raul - 7pts e 3ast

Lucas Dias - 8pts pic.twitter.com/BH3Jc31urV — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) July 2, 2024

Não foi fácil, mas a seleção brasileira masculina de basquete estreou com vitória no Pré-Olímpico disputado em Riga (Letônia). Os comandados do técnico croata Aleksandar Petrovic derrotaram Montenegro por 81 a 72, após se recuperarem de uma desvantagem de 13 pontos no placar no meio do segundo quarto. Bruno Caboclo, com 25 pontos, nove rebotes, três tocos e dois roubos de bola, foi o principal jogador brasileiro em quadra, recebendo o prêmio de melhor da partida. O Brasil volta a atuar na quinta-feira (4), às 13h (horário de Brasília), diante de Camarões.

Com uma boa performance ofensiva de Montenegro e apatia do lado brasileiro, a equipe europeia abriu boa vantagem no primeiro quarto, que terminou em 23 a 15. Já na reta final dos dez minutos iniciais, Petrovic fez a mudança que acabaria por mudar o rumo do jogo: Bruno Caboclo entrou no lugar de Cristiano Felício para ser o pivô nominal da equipe, quando faltavam 3 minutos e 23 segundos para o fim da parcial. Caboclo não saiu mais do time, literalmente.

A seleção demorou a deslanchar, mas conseguiu equilibrar a partida mesmo cometendo muitos erros (foram sete desperdícios de bola no primeiro tempo) e sem acertar bolas de três. O primeiro arremesso de longa distância foi convertido por Bruno Caboclo quando restavam pouco menos de três minutos para o fim do terceiro quarto, ou seja, após mais de 27 minutos de embate. O Brasil ainda conseguiu terminar a partida com bom aproveitamento da linha de três (seis acertos em 15 tentativas, índice de 40%).

???? 25 PTS | 9 REB | 3 BLK | 34 EFF



Bruno Caboclo put on a show vs Montenegro to earn TCL Player of the Game honors in a big Brazil win!#FIBAOQT x @basquetebrasil pic.twitter.com/RJVMNvsBiR — FIBA (@FIBA) July 2, 2024

A desvantagem de quatro pontos ao final de 30 minutos (56 a 52) logo se desfez e se transformou em liderança brasileira no quarto final, quando Petrovic encontrou uma escalação eficaz, com Gui Santos, Léo Meindl, Marcelinho Huertas e Lucas Dias acompanhando Caboclo. O arremesso certeiro de três pontos de Huertas, quando restavam 48 segundos para o fim, sacramentou a vitória da equipe.

Após a partida, Petrovic destacou o suado triunfo do Brasil.

"Foi um jogo bem difícil, mas estou feliz que ganhamos sem ser do jeito brasileiro. Quando digo isso, me refiro a muitas bolas de três, assim como faziam Oscar Schmidt e Marcel Souza. Ganhamos de um jeito diferente. Precisamos aprender com isso. O lado bom agora é que temos mais de 48 horas para nos prepararmos para o próximo jogo. Minha opinião é de que estamos melhorando jogo a jogo", disse o técnico em entrevista coletiva.

Bruno Caboclo, que também ficou responsável por defender o principal jogador adversário, o pivô Nikola Vucevic, que atua no Chicago Bulls, da NBA, foi bastante elogiado. Vucevic também teve bons números (17 pontos e 13 rebotes com 50% de aproveitamento nos arremessos), mas teve que trabalhar para conseguir produzir e cometeu cinco desperdícios, inclusive sendo bloqueado por Caboclo no garrafão. Caboclo falou sobre o desafio de encarar um jogador desse porte.

"Gosto de jogar essas partidas contra bons jogadores, isso me faz melhorar. Já tinha atuado contra ele, tentei tirar um pouco do que ele faz bem e também fazer aquilo que sou bom. Foquei nos meus pontos fortes e em tentar forçá-lo a depender de suas fraquezas", expôs o brasileiro.

Com uma vitória na estreia, dificilmente o Brasil não avançará de fase, já que dois dos três times da chave passam para a semifinal. Uma vitória de Camarões contra Montenegro, nesta quarta, automaticamente classifica a seleção brasileira.

No outro jogo desta terça (2) em Riga, a anfitriã Letônia derrotou a Geórgia por 83 a 55. Os dois melhores de cada grupo (a chave A tem Letônia, Geórgia e Filipinas, enquanto a B tem Brasil, Montenegro e Camarões) fazem as semifinais e somente o campeão do torneio alcança a vaga em Paris.