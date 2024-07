Santos derrota Ceará para assumir liderança da Série B do Brasileiro

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO! ??



O Santos vence o #CEAxSAN no Castelão por 1 a 0, com um golaço de Scorpion Otero. Com o resultado, o Santos assume, provisoriamente, a liderança da tabela. #PelaReconstrução pic.twitter.com/Qc5oeUTeCi — Santos FC (@SantosFC) July 6, 2024

O Santos foi até o Castelão e derrotou o Ceará por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (5), para assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo fora de casa o Peixe chegou aos 25 pontos e ultrapassou o Avaí, que ainda entra em campo pela 14ª rodada da competição para medir forças com o Novorizontino.

A vitória do Santos foi garantida graças ao venezuelano Otero, que acertou uma bela cobrança de falta aos 23 minutos do primeiro tempo. Já para o Ceará o revés representou permanecer com 19 pontos, agora na 10ª colocação da classificação.

Empate sem gols

Na outra partida da 14ª rodada da Série B desta sexta-feira, Brusque e Ponte Preta não passaram do 0 a 0 no Gigantão das Avenidas. Com a igualdade na partida transmitida pela

a Macaca chega aos 17 pontos, assumindo a 12ª posição. Já o Quadricolor permanece na 18ª colocação, mas agora com 13 pontos.