Será um marco para o futebol feminino, diz Marta sobre Copa no Brasil

“A Copa do Mundo de 2027 da Fifa no Brasil representa um sonho: é a primeira Copa feminina da categoria adulta na América do Sul. A gente está super orgulhosa de poder sediar um evento tão grande como esse”, disse Marta, que saiu de Dois Riachos, no sertão alagoano, para ganhar o mundo como atacante.

Faltam dois anos para a abertura da Copa do Mundo de futebol feminino no Brasil, com jogos em oito capitais : Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. E quem não vê a hora de o evento começar é Marta, a maior artilheira do país na história dos Mundiais e seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo. A atacante, que vestiu a amarelinha em cinco edições da Copa (2003, 2007, 2011, 2015 e 2019), não segura a emoção ao falar da expectativa de poder jogar e acompanhar a competição dentro do país.

>> Siga o canal da

no WhatsApp