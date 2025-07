Bia Haddad avança às oitavas de final de torneio WTA 500 na Alemanha

Já confirmada na chave principal do Torneio de Wimbledon a partir da semana que vem, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia avançou às oitavas de final da chave de simples do WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha), disputada em piso de grama. Nesta terça-feira (24), a paulista número 21 do mundo despachou a norte-americana Ashlyn Krueger (31ª no ranking) com vitória tranquila por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4), dois dias após faturar o título de duplas no WTA 250 de Nottingham, ao lado da alemã Laura Siegemund.

E não tem folga para a brasileira, que já volta a competir a partir das 7h40 (horário de Brasília) desta quarta (25). Bia encara a ucraniana Elina Svitolina (14ª) por uma vaga nas quartas de final. Será o primeiro confronto entre as duas. A ucraniana venceu na estreia a belga Elisa Mertens (21ª) com parciais de 7/5 e 6/4.

No mesmo horário, a parceria da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos disputa as quartas de final de duplas contra Makoto Ninomiya (Japão) e Ulrikke Eikeri (Noruega).

Também com presença garantida em Wimbledon, Stefani e Babos estrearam bem nesta terça (24), com triunfo sobre a dupla da eslovaca Tereza Mihalikova com a britânica Olívia Nichols - 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/7 (7-4).

Já Laura Pigossi (110ª) não passou da estreia do qualifying de Wimbledon, ao perder por 2 sets a 0 (6/2 e 6/1) para a canadense Bianca Andreescu (147ª).