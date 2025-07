Seleção feminina fecha preparação para jogo contra França nesta sexta

Vice-campeãs olímpicas, as brasileiras ocupam a quarta posição no ranking da Fifa, enquanto as francesas amargam a 10ª posição. Mas a distância no ranking pode não significar muito no atual momento. A equipe adversária passa por uma reestruturação desde os Jogos de Paris. O novo grupo conta com jogadoras de grandes clubes europeus (Lyon, Paris Saint-Germain e Chelsea). O time vem treinando desde o último dia 11 para esse período de Data Fifa.

“Isso faz com que seja um confronto um pouco diferente, mas o momento nosso é muito positivo, muito bom. As atletas têm compreendido muito bem a maneira como a gente tem que enfrentar nossos adversários: fortalecendo cada vez mais a nossa identidade e como a gente joga, para que a gente consiga fazer um jogo de bastante confronto, [de forma] que a gente possa sair com a vitória”, finalizou Arthur Elias.

Ao longo deste ano, a seleção somou seis vitórias em oito amistosos contra equipes bem ranqueadas da Fifa (Colômbia, Austrália, Estados Unidos e Japão), que valeram de preparação para a Copa América, a principal competição de 2025. Foram seis vitórias, uma delas inédita contra as norte-americanas (2 a 1) na casa das adversárias, no segundo jogo – no primeiro a seleção foi superada por 2 a 0. Também houve um empate no primeiro duelo contra a Colômbia (1 a 1).