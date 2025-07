Seleção brasileira assume liderança da Liga das Nações de Vôlei

1, 2, 3, 4, 5! ????



A equipe do técnico Bernardinho venceu a China por 3 sets a 0 (25/22, 25/16 e 25/23).



A seleção brasileira masculina assumiu a liderança da classificação geral da Liga das Nações de Vôlei (VNL, na sigla em inglês) após derrotar a China por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/26 e 25/23), nesta quinta-feira (26) em Chicago (Estados Unidos).

Esta foi a quinta vitória da equipe brasileira em seis partidas no torneio até o momento. Os oito países mais bem colocados ao fim das três primeiras fases se classificam para a fase final da VNL, que terá como sede a China.

O oposto Alan voltou a ser o maior pontuador da partida, com 17 pontos, 12 deles de ataque. Honorato contribuiu com 14 pontos e Judson com 10.

Na sexta-feira o Brasil descansa e volta a entrar em quadra no próximo sábado (28), a partir das 18h (horário de Brasília), quando enfrenta a seleção da Itália, atual campeã do mundo. Um dia depois, também às 18h, a seleção brasileira terá a atual vice-campeã mundial Polônia pela frente.