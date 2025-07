Fluminense é eliminado pelo Chelsea no Mundial de Clubes

O Fluminense deu adeus à Copa do Mundo de Clubes após ser derrotado pelo Chelsea por 2 a 0 nesta terça-feira (8), em partida válida pela semifinal do torneio, disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

O algoz do Tricolor foi justamente um velho conhecido: João Pedro, atacante revelado nas categorias de base do clube carioca. O jogador marcou os dois gols do confronto e, mesmo sem comemorar, protagonizou a chamada "lei do ex", selando a eliminação da equipe brasileira.

O forte calor no estado americano não foi suficiente para frear o ritmo do Chelsea, que dominou a partida e garantiu sua presença na grande final. O resultado deixa o Brasil fora da decisão, após todas as equipes nacionais serem eliminadas — Botafogo e Flamengo nas oitavas, Palmeiras nas quartas e, agora, o Fluminense nas semifinais.

A decisão da Copa do Mundo de Clubes será realizada no próximo domingo (13), às 16h (horário de Brasília), novamente no MetLife Stadium.