FIFA inaugura escritório na Trump Tower e reforça aliança com presidente dos EUA

Presidente da entidade, Gianni Infantino, elogia apoio do governo americano e estreita laços com Donald Trump às vésperas da Copa de 2026

A FIFA inaugurou nesta semana um escritório dentro da Trump Tower, em Nova York, sede da organização de Donald Trump. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, ao lado de Eric Trump e do ex-jogador Ronaldo. A decisão simboliza a aproximação entre a entidade máxima do futebol e o governo dos Estados Unidos, que será anfitrião da próxima Copa do Mundo em 2026, ao lado do México e do Canadá.

Infantino afirmou que a FIFA tem recebido “grande apoio” da Casa Branca, e classificou Trump como “um grande fã de futebol”. O presidente norte-americano preside a força-tarefa do governo para o Mundial, que já garantiu US$ 625 milhões em verbas de segurança via o projeto de lei One Big Beautiful Bill. A relação próxima entre Infantino e Trump vem gerando críticas: dirigentes da UEFA chegaram a boicotar um congresso da FIFA em protesto à ausência do presidente, que optou por acompanhá-lo em eventos no Oriente Médio.

O novo escritório em Nova York se soma à base legal e de compliance da FIFA já existente em Miami. A sede do Mundial de Clubes também virou vitrine política: o troféu do torneio foi exposto no Salão Oval e agora ficará na Trump Tower até a final deste domingo, no MetLife Stadium, entre PSG e Chelsea. A FIFA espera capitalizar o crescente interesse dos EUA pelo futebol, mas a proximidade com figuras políticas controversas levanta preocupações sobre a neutralidade da entidade. Em meio a escândalos passados de corrupção, a FIFA insiste que seu objetivo é “tornar o futebol verdadeiramente global”.

Fonte: CBS