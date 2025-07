Brasília é palco de "esquenta" para evento mundial de skate

Pico icônico do skate brasileiro, o Setor Bancário, no coração de Brasília, tornou-se palco das manobras de alguns dos melhores skatistas do planeta nesta sexta-feira (11).

Em uma ação promocional da Liga Internacional de Skate Street (SLS), atletas como o local Felipe Gustavo e Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Giovanni Vianna e outros dividiram os obstáculos com os frequentadores habituais do lugar, atraindo a atenção de quem trabalha ou passou pelo local.

“O Setor Bancário é um dos maiores picos de skate do Brasil. Há mais de 25 anos, sempre que tenho oportunidade, eu ando aqui. E todo mundo que é ou vem a Brasília para andar de skate tem que dar um rolê aqui”, disse à Agência Brasil Felipe Gustavo, que é natural do Guará, região administrativa do Distrito Federal.

Aberta a todos os interessados, a sessão que reuniu celebridades e fãs contou com a distribuição de dinheiro e brindes para as melhores manobras realizadas pelos amadores que se arriscaram diante do público. Também serviu de "esquenta" para a etapa de Brasília da Liga Internacional de Skate Street, que acontece neste domingo (13), que será antecedida pela etapa de estreia do Circuito Banco do Brasil de Skate Street 2025, competição que, além de pontuar para o ranking brasileiro da modalidade, tem caráter classificatório para o ingresso na elite mundial do esporte.



