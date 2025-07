Brasileiras apitam abertura da Copa América Feminina

O apito inicial da Copa América de futebol feminino será dado oficialmente às 21h (horário de Brasília) dessa sexta-feira (11) com o confronto entre Equador e Uruguai no Estádio Banco Guayaquil, em Quito. Porém, mesmo sem a presença da seleção, o Brasil estará em campo, com a arbitragem de Daiane Muniz, que terá como assistentes Leila Moreira e Maíra Mastella.

Já a seleção brasileira inicia a sua caminhada na competição no próximo domingo (13), quando medirá forças com a Venezuela a partir das 21h no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda. Esse confronto, assim como todos os outros que tiverem a participação do Brasil, contarão com a transmissão da

Copa América

A Copa América reúne as 10 seleções filiadas à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), divididas em duas chaves de cinco times. O Brasil está no Grupo B. As brasileiras ainda terão pela frente a Bolívia (no dia 16 de julho a partir das 18h), o Paraguai (no dia 21 de julho às 21h) e a Colômbia (no dia 25 de julho novamente às 21h).

No Grupo A figuram Argentina, Chile, Peru, Uruguai e o Equador. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às semifinais, previstas para os dias 28 e 29 de julho. A decisão está agendada para o dia 2 de agosto.